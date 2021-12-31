Майк Тайсон рассказал, как теннис повлиял на его дочь

Милан тренируется под руководством французского специалиста Патрика Муратоголу

Майк Тайсон с дочерью / фото - Eurosport

Легендарный американский боксер Майк Тайсон в интервью порталу Tennis рассказал, что его дочь Милан занимается теннисом под руководством тренера Серены Уильямс – Патрика Муратоголу.

Также «Железный Майк» признался, что ему нравится, как спорт воспитывает у Милан дисциплину.

«Мне нравится, что спорт помогает развивать дисциплину. Дочь просыпается, сама готовит себе еду, едет в душ, а к семи утра уже приходит в тренажерный зал. В зале она работает где-то до четырех вечера. Мне нравится, что Милан полностью посвящает себя делу, ей нравится теннис. Горжусь, что в семье есть еще-то кто-то, кто понимает, как важно работать. Нельзя достичь успеха, просто ожидая его».

Напомним, ранее Тайсон назвал своего фаворита на предстоящий Australian Open.