Медведев без проблем вышел в четвертый круг Australian Open

Его следующим соперником станет победитель пары О'Конелл – Кресси

Даниил Медведев / фото - Getty Images

2-я ракетка мира, россиянин Даниил Медведев без особых усилий победил Ботика Ван де Зандшульпа (ATP №57) и вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час и 57 минут. Медведев сумел десять раз подать навылет, выиграть пять геймов подряд и реализовать четыре брейкпоинта из одиннадцати, допустив шесть двойных ошибок. Его оппонент сделал три эйса, все геймы выигрывал на своей подаче и не совершил ни одной «двойной».

В следующем туре Медведеву предстоит сыграть против победителя пары О'Конелл – Кресси.

Напомним, в прошлом круге Медведев расправился с Киргиосом.