Медведев – большой фаворита матча против Надаля

Теннисисты сыграют в финале Australian Open

Фото: Tennis365

Букмекеры назвали фаворита финального матча Australian Open, в котором сыграют 20-кратный победитель турниров серии Большого шлема Рафаэль Надаль и чемпион US Open Даниил Медведев.

Эксперты склоняются к тому, что Медведев выиграет встречу: коэффициент на его победу 1,56, в то же время на Надаля можно поставить за 2,6.

Теннисисты уже однажды встречались в финале турнира серии Большого шлема – US Open-2019. Тогда победу в пяти партиях одержал испанец.

Напомним, в женском одиночном разряде чемпионкой Australian Open стала первая ракетка мира Эшли Барти.