Медведев: «Хочу быть в топе как можно дольше»
Медведев рассказал, почему отказался от участия на турнире в Москве
Второй теннисист мира намерен несколько раз выиграть домашний турнир
Даниил Медведев / Фото: kremlincup.ru
Вторая ракетка мирового рейтинга Даниил Медведев объяснил причину своего отсутствия на Кубке Кремля.
Даниил, официальная причина снятия с «ВТБ Кубок Кремля» – усталость. Это, скорее, физическая или психологическая усталость? Сейчас уже удалось восстановиться?
Дело в том, что ATP обязана дать причину снятия с турнира, поэтому они указали усталость. А так это не только усталость, было пару вещей, которые я почувствовал в Индиан-Уэллс, не хочу говорить о них. Я стараюсь не раскрывать свои ощущения, травмы, но там ничего серьезного. Морально я на подъеме, а физически тяжело в конце сезона. Начиная с Олимпиады я не возвращался домой, был в Америке 2,5 месяца безвылазно.
Кубок Кремля и вообще турниры в России я очень редко пропускал, всего раз не сыграл в Москве, у меня есть цель выиграть этот турнир в течение карьеры, возможно, не один раз. Но я понимал, что если сыграю и тут, и в Питере, то мне может быть хуже в конце сезона и в начале следующего.
Напомним, что первый сеяный турнира Андрей Рублев не сумел дойти до четвертьфинала.