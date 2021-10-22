Медведев рассказал, почему отказался от участия на турнире в Москве

Даниил Медведев / Фото: kremlincup.ru

Вторая ракетка мирового рейтинга Даниил Медведев объяснил причину своего отсутствия на Кубке Кремля.



Даниил, официальная причина снятия с «ВТБ Кубок Кремля» – усталость. Это, скорее, физическая или психологическая усталость? Сейчас уже удалось восстановиться?

Кубок Кремля и вообще турниры в России я очень редко пропускал, всего раз не сыграл в Москве, у меня есть цель выиграть этот турнир в течение карьеры, возможно, не один раз. Но я понимал, что если сыграю и тут, и в Питере, то мне может быть хуже в конце сезона и в начале следующего.