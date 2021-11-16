Медведев с трудом обыграл Зверева и закрепился в топе группы Итогового турнира

Для победы россиянину понадобилось чуть менее 3-х часов

Даниил Медведев / фото - Getty Images

2-я ракетка мира, россиянин Даниил Медведев добыл вторую победу на Итоговом турнире ATP в Турине, обыграв немца Александра Зверева (ATP №3) со счетом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6).

Теннисисты провели на корте 2 часа и 39 минут. За это время Медведев смог сделать 14 эйсов, реализовать 1 брейкпоинт из 4-х и выиграть 3 гейма кряду, допустив всего 1 двойную ошибку. Его соперник 18 раз подал навылет и выиграл 15 из 16-и геймов на своей подаче, не реализовав ни одного брейкпоинта и допустив 2 «двойных».

Медведев с 2-я победами закрепился в топе Красной группы и уже одной ногой в полуфинале. Зверев с 1 победой и 1-м поражением идет на 2-м месте. Следующим соперником Медведева должен стать Маттео Берреттини.

Напомним, в прошлом матче турнира Рублев обыграл Стефаноса Циципаса.