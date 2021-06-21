Очередная неудача. Монфис проиграл южноафриканцу в первом матче на травяном покрытии
Монфис: «Не собираюсь играть на Олимпиаде»
Решение француза не окончательное
Гаэль Монфис / фото - Getty Images
16-я ракетка планеты Гаэль Монфис поделился мыслями о грядущих Олимпийских играх в Токио, Япония. Француз еще не принял окончательного решения относительного своего участия в состязаниях. Слова теннисиста приводит Punto de Break.
«До конца еще не решил, но пока что не собираюсь играть на Олимпиаде».
С начала 2020 года француз выиграл лишь 2 матча.
Невеста Гаэля – Элина Свитолина выступит на Олимпиаде. Недавно это подтвердил тренер сборной Украины.
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