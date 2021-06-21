Монфис: «Не собираюсь играть на Олимпиаде»

Решение француза не окончательное

Гаэль Монфис / фото - Getty Images

16-я ракетка планеты Гаэль Монфис поделился мыслями о грядущих Олимпийских играх в Токио, Япония. Француз еще не принял окончательного решения относительного своего участия в состязаниях. Слова теннисиста приводит Punto de Break.

«До конца еще не решил, но пока что не собираюсь играть на Олимпиаде».

С начала 2020 года француз выиграл лишь 2 матча.

Невеста Гаэля – Элина Свитолина выступит на Олимпиаде. Недавно это подтвердил тренер сборной Украины.