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Монфис: «Не собираюсь играть на Олимпиаде»

Решение француза не окончательное
Теннис ATP
14:34
Монфис: «Не собираюсь играть на Олимпиаде»
Гаэль Монфис / фото - Getty Images

16-я ракетка планеты Гаэль Монфис поделился мыслями о грядущих Олимпийских играх в Токио, Япония. Француз еще не принял окончательного решения относительного своего участия в состязаниях. Слова теннисиста приводит Punto de Break.

  «До конца еще не решил, но пока что не собираюсь играть на Олимпиаде». 

С начала 2020 года француз выиграл лишь 2 матча.

Невеста Гаэля – Элина Свитолина выступит на Олимпиаде. Недавно это подтвердил тренер сборной Украины.

Антон Кривенко
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Гаэль Монфис

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