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Монфис вышел во второй раунд турнира в Лионе
Бойфренд Свитолиной без особых проблем разобрался с бразильцем Сейботом
Гаэл Монфис / Фото - eurosport14-я ракетка мира, французский теннисист Гаэль Монфис уверенно вышел во второй раунд турнира в Лионе (Франция), уверенно переиграв бразильца Тьяго Сейбота со счетом 7:5, 6:4.
За чуть более полтора часа матча Монфис записал в свой актив два брейка и семь эйсов, трижды ошибившись при подаче. В свою очередь, 122-й номер рейтинга АТР, оформил один эйс и допустил одну двойную ошибку.
Отметим, что это была первая официальная встреча теннисистов.
В матче за выход в четвертьфинал турнира Open Parc d'Auvergne-Rhone-Alpes-Lyon Монфис встретится с японцем Есихито Нисиокой.
Напомним, канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим неожиданно проиграл итальянцу Лоренцо Музетти в матче первого раунда на турнире в Лионе.
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