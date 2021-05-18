Монфис вышел во второй раунд турнира в Лионе

Бойфренд Свитолиной без особых проблем разобрался с бразильцем Сейботом

Гаэл Монфис / Фото - eurosport

14-я ракетка мира, французский теннисистуверенно вышел во второй раунд турнира в Лионе (Франция), уверенно переиграв бразильцасо счетом 7:5, 6:4.За чуть более полтора часа матча Монфис записал в свой актив два брейка и семь эйсов, трижды ошибившись при подаче. В свою очередь, 122-й номер рейтинга АТР, оформил один эйс и допустил одну двойную ошибку.Отметим, что это была первая официальная встреча теннисистов.В матче за выход в четвертьфинал турнира Open Parc d'Auvergne-Rhone-Alpes-Lyon Монфис встретится с японцемНапомним, канадский теннисиств матче первого раунда на турнире в Лионе.