«Можете нам помочь?» Цуренко обратилась к Макгрегору за помощью

Леся Цуренко / фото - БТУ

Украинская теннисистка Леся Цуренко в своем Twitter обратилась к экс-чемпиону двух дивизионов UFC Конору Макгрегору.

Спортсменка призвала ирландца помочь украинскому народу в войне с Российской Федерацией.

Hey Conor, while the people are fighting on their land with the invaders, the leader sends his troops and chechenbandits to us, to kill our people. As a Irish, you should now about fighting for independence and freedom. Can you help us? @TheNotoriousMMA pic.twitter.com/1uVpEhSJV0