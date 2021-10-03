Впервые за 21 год на Masters в Индиан-Уэллсе не будет игроков из «Большой тройки»
На турнире в Индиан-Уэллсе угрозы в адрес игроков будет расследовать ФБР
Теннисисты часто подвергаются травле в социальных сетях
3 октября 12:56
Фото: пресс-служба турнира
С 6 по 17 октября в Индиан-Уэллсе пройдет последний крупный турнир этого года.
На соревнованиях будет работать ФБР. Цель агентов – защитить теннисистов от травли в социальных сетях.
Специалисты ФБР будут рассматривать любые оскорбления и угрозы в адрес игроков в социальных сетях.
Напомним, ранее американская теннисистка рассказала об угрозах жизни, которые поступают в ее адрес после неудачных матчей. На тему травли игроков высказался и Роджер Федерер.
El FBI estará monitoreando en #IndianWells el abuso a los tenistas en las redes sociales. pic.twitter.com/CByRLCoeqV— Danny Miche (@dannymiche) October 2, 2021
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