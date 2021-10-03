На турнире в Индиан-Уэллсе угрозы в адрес игроков будет расследовать ФБР

Теннисисты часто подвергаются травле в социальных сетях

Фото: пресс-служба турнира

С 6 по 17 октября в Индиан-Уэллсе пройдет последний крупный турнир этого года.

На соревнованиях будет работать ФБР. Цель агентов – защитить теннисистов от травли в социальных сетях.

Специалисты ФБР будут рассматривать любые оскорбления и угрозы в адрес игроков в социальных сетях.

Напомним, ранее американская теннисистка рассказала об угрозах жизни, которые поступают в ее адрес после неудачных матчей. На тему травли игроков высказался и Роджер Федерер.