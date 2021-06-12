Надаль – о поражении от Джоковича в полуфинале Roland Garros: «Я старался, но это был не мой день»
Надаль может не сыграть на Wimbledon
Все будет зависеть от восстановления легендарного испанца
10:39
Рафаэль Надаль / Фото - tennisheadТретья ракетка мира Рафаэль Надаль, накануне проигравший в полуфинале Roland Garros, поделился мнением относительно своего участия на Wimbledon.
Цитирует Надаля as.com.
«Сейчас ситуация не такая же, как была, когда мне было 25, 26, 27 лет. Мне уже 35, я должен посмотреть, как восстановлюсь – во всех смыслах. А потом уже буду решать, играть ли на Wimbledon. Оценивать можно будет только в течение нескольких дней, пока что я не могу ничего решать. Мне нужен покой и отдых, нужно немного передохнуть, насладиться хорошей погодой на Мальорке».
Напомним, три украинские теннисистки примут участие в парном разряде на Wimbledon. А Марта Костюк и Элина Свитолина выступят в основной сетке турнира.
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