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Надаль может не сыграть на Wimbledon

Все будет зависеть от восстановления легендарного испанца

Теннис Grand Slam
10:39
Надаль может не сыграть на Wimbledon
Рафаэль Надаль / Фото - tennishead
Третья ракетка мира Рафаэль Надаль, накануне проигравший в полуфинале Roland Garros, поделился мнением относительно своего участия на Wimbledon.

Цитирует Надаля as.com.

«Сейчас ситуация не такая же, как была, когда мне было 25, 26, 27 лет. Мне уже 35, я должен посмотреть, как восстановлюсь – во всех смыслах. А потом уже буду решать, играть ли на Wimbledon. Оценивать можно будет только в течение нескольких дней, пока что я не могу ничего решать. Мне нужен покой и отдых, нужно немного передохнуть, насладиться хорошей погодой на Мальорке».


Напомним, три украинские теннисистки примут участие в парном разряде на Wimbledon. А Марта Костюк и Элина Свитолина выступят в основной сетке турнира.
Владимир Кириченко
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Рафаэль Надаль Wimbledon

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