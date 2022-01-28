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Надаль не сдержал слез после выхода в финал Australian Open

Испанец не скрывал эмоций
Теннис Grand Slam
09:55
Надаль не сдержал слез после выхода в финал Australian Open
Рафаэль Надаль / фото - tennishead.net

Испанский теннисист Рафаэль Надаль не стал сдерживать слез после того, как вышел в финал Australian Open, обыграв итальянца Маттео Берреттини.

«Король грунта» поделился ожиданиями от финальной стадии турнира.

В финале Australian Open Рафаэль Надаль встретится с Даниилом Медведевым или Стефаносом Циципасом.

Рене Тер Велде
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Рафаэль Надаль

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