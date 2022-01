Надаль не сдержал слез после выхода в финал Australian Open

Рафаэль Надаль / фото - tennishead.net

Испанский теннисист Рафаэль Надаль не стал сдерживать слез после того, как вышел в финал Australian Open, обыграв итальянца Маттео Берреттини.

Look how much it means to Rafa Nadal #AusOpen | @RafaelNadal pic.twitter.com/pr9UokL1xS