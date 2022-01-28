Надаль: «Я не думал, что у меня будет шанс выиграть Australian Open в 2022 году»
Надаль не сдержал слез после выхода в финал Australian Open
Испанец не скрывал эмоций
09:55
Рафаэль Надаль / фото - tennishead.net
Испанский теннисист Рафаэль Надаль не стал сдерживать слез после того, как вышел в финал Australian Open, обыграв итальянца Маттео Берреттини.
Look how much it means to Rafa Nadal #AusOpen | @RafaelNadal pic.twitter.com/pr9UokL1xS— Eurosport (@eurosport) January 28, 2022
«Король грунта» поделился ожиданиями от финальной стадии турнира.
В финале Australian Open Рафаэль Надаль встретится с Даниилом Медведевым или Стефаносом Циципасом.
Комментарии 0