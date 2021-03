Надаль отказался играть на турнире в Дубае

3-я ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль отказался от wild card в основу турнира ATP в Дубае. В Twitter Надаль заявил, что пока не готов вернуться в Тур.

I would like to thank the @DDFTennis for the wild card invitation sent to me. We seriously thought about coming to play, but I don’t think I am ready to play yet.

Once again thanks to the tournament’s kind invitation and best of luck with the tournament