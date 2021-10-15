Джокович не будет досрочно завершать сезон
Надаль сравнил Федерера и Джоковича
Испанец рассказал об особенностях игры своих исторических конкурентов
Фото: Tennishead
Двадцатикратный победитель турниров серии Большого шлема Рафаэль Надаль поделился мнением об особенностях игры своих исторических соперников Новака Джоковича и Рафаэля Надаля. Слова испанского теннисиста приводит Tennis Head:
«Новак – прекрасный теннисист без слабых мест. Он способен дать результат на грунте, на траве, на харде. В этом сезоне он невероятно силен. Даже в дни, когда ситуация выходит из-под контроля, он берет тем, что чувствует: победа придёт.
Роджер – также отличный теннисист. Просто потрясающе, насколько стиль его игры современен. Его сопернику очень сложно предсказать, как он будет играть, потому что он может делать это по-разному».
Напомним, Надаль и Федерер ранее объявили о досрочном завершении сезона. Джокович же еще сыграет в этом году.
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