Надаль: «Теннис развивается в неправильном направлении»
Пятая ракетка мира Рафаэль Надаль поделился мнением о тенденция в современном теннисе. Слова испанца приводит Tennis World USA:
«В прошлом талант и тактика имели гораздо большее значение, чем сегодня.
Спортсмену требовалось больше смекалки, чтобы добиться цели, тогда как сегодняшний теннис основан на других концепциях. На грунте еще можно маневрировать, на траве же и харде это стало практически невозможно. Теннис становится всё быстрее и быстрее, и я думаю, что теннис развивается в неправильном направлении.
Подача – это тот удар, который больше всего выиграл от технологических инноваций. Если решение не будет найдено в ближайшее время, есть риск, что теннис станет заложником этого одиночного удара. Я думаю, что в ближайшие десять лет ситуация ухудшится».
Надаль – 20-кратный победитель турниров серии Большого шлема. 13 трофеев испанец выиграл на грунтовом мэйджоре – Roland Garros.
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