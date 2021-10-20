Надаль: «Теннис развивается в неправильном направлении»

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Пятая ракетка мира Рафаэль Надаль поделился мнением о тенденция в современном теннисе. Слова испанца приводит Tennis World USA:

Спортсмену требовалось больше смекалки, чтобы добиться цели, тогда как сегодняшний теннис основан на других концепциях. На грунте еще можно маневрировать, на траве же и харде это стало практически невозможно. Теннис становится всё быстрее и быстрее, и я думаю, что теннис развивается в неправильном направлении.

Подача – это тот удар, который больше всего выиграл от технологических инноваций. Если решение не будет найдено в ближайшее время, есть риск, что теннис станет заложником этого одиночного удара. Я думаю, что в ближайшие десять лет ситуация ухудшится».