Рейтинг АТР: Хуркач потеснил Федерера из топ-10

Лишь один украинец находится в топ-200

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Обновился рейтинг АТР.

Польский теннисист Хуберт Хуркач впервые в карьере попал в топ-10, выбив оттуда Роджера Федерера, Рафаэль Надаль вернул себе пятое место, поменявшись позициями с Андреем Рублевым.

Кэмерон Норри и Николоз Басилашвили, несмотря на феерическое выступление на Masters в Индиан-Уэллсе, до топ-10 не добрались, хотя Норри занял рекордное для себя 15 место, а вот Басилашвили даже не добрался до личного рекорда – он 27, тогда как лучшая позиция в его карьере – 16.

Топ-10:

Ни один украинский теннисист по-прежнему не входит в топ-100 рейтинг. Среди 200 лучших игроков планеты находится только Илья Марченко – 161. Еще два игрока располагаются в топ-300 – Сергей Стаховский (227) и Виталий Сачко (251), для которого, к слову, это личный рекорд.

Положение украинских теннисистов:

Полный рейтинг смотрите по ссылке.