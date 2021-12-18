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Надаль уступил Шаповалову на выставочном турнире в Абу-Даби
Победитель матча определился на супер-тайбрейке
Фото: Getty Images
Двадцатикратный победитель турниров серии Большого шлема Рафаэль Надаль потерпел второе поражение на выставочном турнире в Абу-Даби. Шестая ракетка мира проиграл 14-му номеру мирового рейтинга Денису Шаповалову – 7:6(4), 3:6, 6:10.
Таким образом, Надаль занял четвертое место на турнире, уступив в обоих своих матчах.
Победитель соревнования в Абу-Даби определится во встрече Андрея Рублева против Энди Маррея.
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