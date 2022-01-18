Надаль: «В мои ежедневные планы не входит желание стать лучшим в истории»

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о том, думает ли он о звании величайшего теннисиста в истории. Слова 20-кратного победителя турниров серии Большого шлема приводит Eurosport:

Так получилось, что в одно время сразу три игрока добились исторических результатов. В итоге, кто-то из них выиграет больше Шлемов. Это здорово. Мы просто исполняли свои детские мечты и превзошли все ожидания. Я счастлив, что со мной это произошло.

Я не говорю, что больше не хочу наслаждаться теннисом или победами, но я не испытываю отчаянного желания стать лучшим в истории. Если мне это удастся – хорошо. Но мой уровень счастья не зависит от числа Шлемов или результатов Джоковича или Федерера. Я просто продолжу наслаждаться своей карьерой».