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Тема дняТакого не было с прошлого века! Швейцарец забросил пять шайб за два периода и вошел в историю НХЛ
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Надаль: «В мои ежедневные планы не входит желание стать лучшим в истории»

На Australian Open испанский теннисист может выиграть рекордный Большой шлем
Теннис Grand Slam
09:44
Надаль: «В мои ежедневные планы не входит желание стать лучшим в истории»
Фото: The Guardian

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о том, думает ли он о звании величайшего теннисиста в истории. Слова 20-кратного победителя турниров серии Большого шлема приводит Eurosport:

«Если честно, я прекрасно понимаю всю эту историю с величайшим теннисистом, но у меня своя жизнь. В мои ежедневные планы не входит желание стать лучшим в истории. Это действительно так, я не рисуюсь.

Так получилось, что в одно время сразу три игрока добились исторических результатов. В итоге, кто-то из них выиграет больше Шлемов. Это здорово. Мы просто исполняли свои детские мечты и превзошли все ожидания. Я счастлив, что со мной это произошло.

Я не говорю, что больше не хочу наслаждаться теннисом или победами, но я не испытываю отчаянного желания стать лучшим в истории. Если мне это удастся – хорошо. Но мой уровень счастья не зависит от числа Шлемов или результатов Джоковича или Федерера. Я просто продолжу наслаждаться своей карьерой».


Надаль, Новак Джокович и Роджер Федерер имеют одинаковое количество выигранных мэйджоров, однако испанец может превзойти всех, если победит на Australian Open. Он единственный из «Большой тройки» играет в Мельбурне.

Напомним, ранее власти Австралии депортировали Джоковича, а Федерер пропускает турнир из-за травмы.

Сергей Остапенко
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Рафаэль Надаль Новак Джокович Роджер Федерер

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