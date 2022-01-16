Джокович: «Я разочарован, но уважаю решение суда»

Первые слова серба после новости о скорой депортации

Новак Джокович / фото - Getty Images

Первая ракета мира Новак Джокович проиграл апелляцию против аннулирования его визы в Австралию, и вскоре будет депортирован из страны.

В интервью журналисту Полу Саккалу лидер мирового рейтинга прокомментировал исход суда, заявив, что намерен сотрудничать с властями Австралии.

«Сейчас я возьму перерыв, чтобы отдохнуть и восстановиться, а дальнейшие комментарии буду давать потом. Я чрезвычайно разочарован решением, которое означает, что я не смогу остаться в Австралии и поучаствовать в Australian Open. Но я уважаю это решение и буду сотрудничать с властями по вопросу моего отъезда из Австралии. Мне неловко, что последние недели внимание было на мне, и я надеюсь, что теперь мы можем сосредоточиться на игре и турнире, которые я люблю. Хочу пожелать успешного турнира игрокам, работникам соревнований, волонтерам и болельщикам по всему миру. И хочу поблагодарить свою семью, друзей, команду, болельщиков и соотечественников за постоянную поддержку. Вы придавали мне очень много сил».

Напомним, в основной сетке AO Джоковича заменит лаки-лузер.