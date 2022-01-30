«Они иди*ты». Медведев во время финала Australian Open оскорбил фанатов
Надаль в сете от рекордной победы на турнирах серии Большого шлема
Испанский теннисист сравнял счет в финале Australian Open
15:07
Фото: пресс-служба турнира
Испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл четвертый сет у Даниила Медведева в финале Australian Open.
Партия закончился со счетом 6:4. Счет в матче стал 2:2.
Таким образом, Надаль находится в одном выигранном сете от рекордной 21-й победы на турнирах серии Большого шлема.
Never count out a champion— #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2022
@RafaelNadal takes the third set against Medvedev 6-4.#AusOpen #AO2022 pic.twitter.com/9twWSMShbv
Видеотрансляция матча Надаль – Медведев.
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