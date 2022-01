Надаль в сете от рекордной победы на турнирах серии Большого шлема

Фото: пресс-служба турнира

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл четвертый сет у Даниила Медведева в финале Australian Open.

Партия закончился со счетом 6:4. Счет в матче стал 2:2.

Таким образом, Надаль находится в одном выигранном сете от рекордной 21-й победы на турнирах серии Большого шлема.

Never count out a champion



@RafaelNadal takes the third set against Medvedev 6-4.#AusOpen #AO2022 pic.twitter.com/9twWSMShbv