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Надаль в сете от рекордной победы на турнирах серии Большого шлема

Испанский теннисист сравнял счет в финале Australian Open
Теннис Grand Slam
15:07
Надаль в сете от рекордной победы на турнирах серии Большого шлема
Фото: пресс-служба турнира

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл четвертый сет у Даниила Медведева в финале Australian Open.

Партия закончился со счетом 6:4. Счет в матче стал 2:2.

Таким образом, Надаль находится в одном выигранном сете от рекордной 21-й победы на турнирах серии Большого шлема.



Видеотрансляция матча Надаль – Медведев.

Сергей Остапенко
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Теги

Даниил Медведев Рафаэль Надаль

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