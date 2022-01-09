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Надаль взял титул перед Australian Open. Видеообзор финального матча

Испанец в двух сетах одолел Максима Кресси
Теннис ATP
09 января 15:35
Надаль взял титул перед Australian Open. Видеообзор финального матча
Фото: Getty Images

Шестая ракетка мира Рафаэль Надаль стал чемпионом турнира серии ATP 250 в Мельбурне.

Вашему вниманию видеообзор финального матча испанца против представителя США Максима Кресси.

Напомним, 17 января стартует первый мэйджор сезона – Australian Open. Надаль является одним из главных фаворитов турнира. Если он возьмет титул, то станет единоличным лидером мирового мужского тенниса по количеству побед на турнирах серии Большого шлема.

Сергей Остапенко
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Рафаэль Надаль

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