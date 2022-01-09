Надаль выиграл первый хардовый турнир с 2020 года
Надаль взял титул перед Australian Open. Видеообзор финального матча
Испанец в двух сетах одолел Максима Кресси
Фото: Getty Images
Шестая ракетка мира Рафаэль Надаль стал чемпионом турнира серии ATP 250 в Мельбурне.
Вашему вниманию видеообзор финального матча испанца против представителя США Максима Кресси.
Напомним, 17 января стартует первый мэйджор сезона – Australian Open. Надаль является одним из главных фаворитов турнира. Если он возьмет титул, то станет единоличным лидером мирового мужского тенниса по количеству побед на турнирах серии Большого шлема.
Комментарии 0