Оже-Альяссим переиграл Тиафо и пробился в 1/4 финала US Open
Надежда Киченок вышла в третий раунд парного турнира US Open
В следующем круге на украино-румынский дуэт ожидают соперницы из Чили
11:21
Надежда Киченок и Иоана-Ралука Олару/ Фото - btu.org.uaУкраинская теннисистка Надежда Киченок в дуэте с румынкой Иоаной-Ралукой Олару переиграли тандем в лице немки Андреи Петкович и австралийки Айлы Томлянович во втором раунде парного турнира US Open со счетом (5:7, 6:1, 6:2).
На старте американского мэйджора Киченок и Олару отправили домой Саню Мирзу из Индии и американку Коко Вандевей – 4:6, 6:4, 6:3.
В третьем раунде Киченок и Олару встретятся с чилийским дуэтом – Алекса Гуарачи/Дезире Кравчик.
А тем временем белорусская теннисистка Арина Соболенко уверенно переиграла бельгийку Элизе Мертенс со счетом 6:4, 6:1 в четвертом раунде US Open.
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