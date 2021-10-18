Надежда Киченок вышла во второй круг Кубка Кремля, несмотря на «баранку» в первом сете

Судьба встречи решилась на супер-тай-брейке

Украинская теннисистка Надежда Киченок и Ралука Олару пробились во второй круг парного турнира серии WTA 500 в Москве, обыграв дуэт Тереза Мартинцова/Маркета Вондроушова – 0:6, 6:2, 10-4.

Матч продолжался 1 час и 9 минут. За это время Киченок и Олару выполнили 1 подачу навылет, допустили 2 двойные ошибки и выиграли 2 гейма на приеме. Их соперницы не сделали ни одного эйса, 3 раза ошиблись при вводе мяча в игру, а также реализовали 3 брейк-поинта.

Напомним, в одиночном разряде турнира в Москве сыграют Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Леся Цуренко.