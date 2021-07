Не хватило сил. Калинина без шансов уступила в своем дебютном финале на уровне WTA

Фото: БТУ

Украинская теннисистка Ангелина Калинина уступила в финале грунтового турнира серии WTA-250. 95-я ракетка мира проиграла первой сеянной Юлии Путинцевой, представляющей Казахстан – 4:6, 0:6.

В стартовой партии Путинцева сразу повела в счете и не давала украинке реальных шансов вернуться в сет. Во второй партии игра и вовсе приняла односторонний характер, продлившись только 25 минут и закончившись «баранкой» для Калининой.

Матч продолжался 1 час и 12 минут. За это время Калинина выполнила 1 подачу навылет, 1 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 1 брейк-поинт. Ее соперница, занимающая 42-е место в рейтинге, сделала 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и выиграла 5 геймов на приеме.

Это была первая очная встреча теннисисток. При это ранее Путинцева обыграла другую представительницу Украины Катерину Козлову.

24-летняя Калинина впервые в карьере сыграла в финале турнира серии WTA. Возможно, ее проигрыш стал следствием усталости, ведь украинка выступает третьею неделю кряду. За это время она выиграла 14 матчей подряд, взяв попутно два титула ITF.

С новой недели Калинина вновь обновит личный рекорд в рейтинге, став 81-й ракеткой мира.

Your #HungarianGrandPrix CHAMPION



@PutintsevaYulia defeated Kalinina in straight sets to secure her second WTA title! pic.twitter.com/B656JkHF4K