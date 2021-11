Не реванш, а возвращение. Джокович обыграл Медведева и в очередной раз доказал, что списывать его рано

Джокович забрал у Медведева титул чемпиона парижского Masters / Фото - twitter.com/atptour

Новак Джокович в очередной раз доказал, что он является не только супертеннисистом, но и человеком со сверхвозможностями. Все это и так знали, но, казалось, что на этот раз яма, в которую угодил серб, слишком глубокая. Но он выбрался.

В свои 34 года Джокович продемонстрировал, что он все еще способен учиться чему-то новому, умеет экспериментировать и открывать для себя свои сильные стороны. И это несмотря на 16 лет в Туре и 982 победных матча.

Успех в финальной встрече турнира в Париже против Даниила Медведева (4:6, 6:3, 6:3) принес Джоковичу 86 титул в карьере на уровне ATP и рекордный 37 Masters (побил достижение Надаля, у которого 36), но эта победа значит намного больше, чем просто еще одна галочка в длиннющем послужном списке.

DJOKO-SIX @DjokerNole defeats Medvedev 4-6 6-3 6-2 to win the #RolexParisMasters for a SIXTH time and claim a record 37th Masters 1000 title! pic.twitter.com/v82P2yKXX3

Безусловно, Новак с большим удовольствием поменял бы эту победу и этот титул на успех на US Open двумя месяцами ранее. Разочарование Джоковича из-за того, что не удалось вписать свое имя в историю и стать единственным теннисистом за полвека, собравшим «Карьерный Шлем», было огромным. И это еще на фоне до того упущенного «Золотого Шлема» после поражения на Олимпийских играх в Токио.

После кошмара в Нью-Йорке Новак полностью отстранился от тенниса на два месяца. Лишь один раз он скатал тренировочную партию с Медведевым в Монте-Карло, но в остальном просто отдыхал и даже не смотрел в сторону турниров, в числе прочих, пропустив Masters в Индиан-Уэллсе. На 500-ки серб уже очень давно не ездит. Это все привело к тому, что в финальном матче Парижа против Медведева Новак выглядел свежее.

Главную задачу в столице Франции Джокович выполнил еще до финала – в седьмой раз за карьеру обеспечил себе победу в Чемпионской гонке и первое место по итогам года. Но об этой цели он говорил еще задолго до старта на турнире – желание взять реванш у Медведева появилось гораздо позже, когда такая возможность возникла. Безусловно, Новак не рассчитывал, что матч в финале US Open будет для него последним против нового принципиального соперника, поэтому за два месяца провел работу над ошибками, чтобы подстроиться под неудобный стиль россиянина. И в финале в Берси это было видно.

Plenty of respect between Djokovic & Medvedev #RolexParisMasters pic.twitter.com/jGgs0ZNDCn

На протяжении всей своей карьеры Джокович был человеком задней линии, игроком, который превосходит соперником своим ритмом и умением принимать и защищаться. Разрушать такую игру Новака не удавалось почти никому, но в финале US Open Медведев сделал это легко и издевательски. Обладая хорошей скоростью, большим размахом рук и впечатляющей стойкостью, Даниил стал одним из немногих, кто может выигрывать длительные розыгрыши у серба. И он это показал не только в Нью-Йорке, но и в первом сете в Париже.

Однако на этот раз Джокович был готов к тому, что его сильные стороны снова могут быть нейтрализованы. Перед матчем он сказал, что полностью пересмотрел финал US Open, чтобы освежить в памяти, что тогда пошло не так, и что можно сделать на этот раз.

После проигранного сета Джокович продемонстрировал свою гибкость. Он стал подавать исключительно уходящие подачи под право, выталкивал Медведева за пределы корта и заканчивал розыгрыши намного быстрее – в 2-3 удара. На первой подаче в этом матче Джокович выиграл 45 из 47 мячей (79%). В решающем сете Новак отдал только три очка на своей первой подаче.

Пользуясь преимуществом косой подачи, Джокович, начиная со второго сета, стал много бегать к сетке, рано встречать мяч и пробивать навылет. Результативных выходов вперед в этом матче у Новака набралось в три раза больше, чем у Даниила (27/36 против 9/13). Причем, если в Нью-Йорке Медведев искусно гасил эти попытки серба обводящими, то на этот раз они прилетали либо в сетку, либо на ракетку сопернику.

Is it a bird? Is it a plane?



No, it's @DjokerNole #RolexParisMasters pic.twitter.com/1PI4Oem2Dk