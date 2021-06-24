Контавейт неожиданно обыграла Андрееску в Истборне
Неудержимая Контавейт вышла в полуфинал турнира в Истборне
Эстонка в трех сетах разобралась со швейцаркой Голубич
Аннет Контавейт / Фото - TwitterЭстонская теннисистка, ныне занимающая 27-ю строчку рейтинга WTA, Анетт Контавейт, в четвертьфинале турнира Viking International Eastbourne не без труда переиграла швейцарку Викторию Голубич со счетом 2:6, 7:6(2), 7:5.
За 2 часа 34 минуты матча Контавейт оформила шесть эйсов и шесть брейков, семь раз ошибившись при подаче. В свою очередь, 72-я ракетка мира Голубич один раз подала навылет и реализовала семь брейк-пойнтов, допустив три двойные ошибки.
После этой победы Аннет счет личных встреч оппоненток стал 6:0 в пользу эстонки.
В полуфинале турнира в Истбурне Контавейт встретится или с белоруской Ариной Соболенко, или с итальянкой Камилой Джорджи.
Напомним, во втором круге соревнований в Истборне Контавейт переиграла седьмую ракетку мира Бьянку Андрееску.
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