Джокович может не сыграть на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами
Неужели это произойдет? Джокович решил вакцинироваться из-за победы Надаля в финале Australian Open
Первая ракетка мира пока отстает от легендарного испанца
Новак Джокович / Фото - tennis36520-кратный чемпион турниров серии «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович изменил свою позицию в отношении вакцинации против коронавируса. Об этом в интервью Marca рассказал его биограф Даниэль Мукш.
«Из того, что я слышал от его окружения, – он собрался вакцинироваться. Возможно, на это повлиял итог финала Открытого чемпионата Австралии. Может, это 21-й титул Надаля на ТБШ заставляет его принять такое решение».
Ранее Джоковичу, который не желал вакцинироваться, пришлось пропустить Australian Open, на котором свой 21-й титул на «мэйджорах» завоевал экс-первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль.
Напомним, швейцарец Роджер Федерер также имеет 20 титулов на турнирах «Большого шлема». Накануне он сообщил когда вернется на корт.
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