Никому не нужный и проходной. Теннисный турнир в Токио-2020 будет унылым зрелищем

Топ-игроки отказываются от участия один за другим

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Многие топ-игроки не сыграют в Токио / Фото - FirstSportz

Олимпийский теннисный турнир традиционно является одним из самых любопытных событий любых летних Игр. И причина здесь банальная – вы можете с интересом наблюдать за соревнованиями тяжелоатлетов или парусников, но широкой публике они все равно не так хорошо известны, как звезды-теннисисты – а их обычно на Олимпиаде достаточно много, несмотря на то, что участие в Играх не приносит ни призовых, ни рейтинговых очков.

Теннисистам не чужд престиж, и они готовы были выкладываться ради звания олимпийского чемпиона – это все-таки звучит громко. Чаще всего причиной отказа теннисистов от участия в Олимпиаде являются травмы. Так было в 2016-м году в Рио-де-Жанейро, когда на олимпийском теннисном турнире из-за повреждений не смогли выступить несколько топ-игроков, включая Роджера Федерера и Викторию Азаренко.

Однако в этом году все поменялось. Тяжелая эпидемиологическая ситуация в Японии склонила чашу весов не в пользу поездки в другую часть света только за престижем. Кстати, здесь можно тоже провести параллель с Рио-2016: тогда из-за бушующего в Бразилии вируса Зика от соревнований отказались Томаш Бердых, Каролина Плишкова, Милош Раонич и Симона Халеп. Тенденция начала зарождаться еще тогда.

Однако были и такие, кому турнир, проводящийся раз в четыре года, но без каких-либо дивидендов в виде призовых и рейтинговых очков, оказался просто неинтересен. Именно по такой причине в Рио не поехал Доминик Тим.

«Для меня Олимпиада — это другой вид спорта. Теннисисты и так получают много внимания в СМИ на протяжении круглого года. У нас есть подробно освещаемые турниры «Большого шлема». Вот бегунам или пловцам нужны Игры, чтобы показать себя миру. Для меня неприемлемо, что на Олимпиаде не дают рейтинговых очков. Это делает турнир выставочным, поэтому я не еду в Рио», – сказал тогда австриец.

Не приедет Тим на Игры и в этом году, рпвда теперь он не настолько от них открещивается, а ссылается на то, что просто не успевает к ним подготовиться и обещает выступить уже в 2024-м году в Париже.

Еще в феврале японские теннисисты Наоми Осака и Кеи Нишикори заявляли, что обеспокоены общим фоном, который будет сопровождать Олимпиаду. Это было первым знаком, что теннисный мир очень неохотно воспринимает эту идею.

«Честно говоря, я переживаю не за спортсменов. Меня волнует общая безопасность всех остальных, потому что будут открыты границы. Люди будут прилетать из разных мест. Я бы просто хотела, чтобы жители чувствовали себя в безопасности. Мои знакомые из Японии, с которыми я разговаривала, очень рады Играм, но обеспокоены, потому что приедет много людей. Они сказали, что до тех пор, пока ситуация в Японии становится лучше, а не хуже, всё должно быть хорошо», – говорила тогда Осака.

Однако позже Осака все таки объявила, что сыграет на родине, ради чего даже октазалась от выступления на Wimbledon.

«Наоми не будет играть на Уимблдоне в этом году. Она проведет время с друзьями и семьей. Она будет готова к Олимпиаде и очень хочет сыграть перед домашними трибунами», – было сказано в заявлении ее команды.

Наоми Осака / Фото - NBC Sports

Еще зимой свои сомнения по поводу приезда на Олимпийские игры высказал и Рафаэль Надаль:

«В обычной ситуации Олимпийские игры всегда были моим приоритетом. Однако в нынешних условиях, несмотря на то, что к Олимпиаде все равно особое отношение, ситуация постоянно меняется. Пандемия длится уже больше года, и теперь я принимаю скорее краткосрочные, а не долгосрочные решения. Я составляю календарь не на полгода вперед, а всего на несколько недель. Я принимаю решения в зависимости от того, как развиваются события, учитываю, что мне почти 35 и потребности тела и разума в конкретный момент времени».

После тяжелого грунтового сезона и поражения от Новака Джоковича в полуфинале любимого Roland Garros испанец уже окончательно заявил – Wimbledon и Олимпиада в этом году пройдут без него.

«Подобные решения никогда не бывают легкими. Послушав свое тело и поговорив с моей командой, я понимаю, что принял правильное решение. Это поможет мне продлить мою спортивную карьеру и продолжать заниматься тем, что делает меня счастливым; соревноваться на высшем уровне и продолжать бороться на высшем уровне в конкурентной борьбе», – написал испанец в Instagram.

Первая ракетка мира Новак Джокович еще думает. Он, в отличие от Надаля, еще не побеждал на Олимпийских играх, а амбиции завоевать «Золотой шлем» не дат ему покоя, тем более, что в этом сезоне он находится в потрясающей форме, и шансы точно будут неплохими.

«В мои планы всегда входило участие в Олимпийских играх. Но теперь я немного сомневаюсь. По итогам того, что я слышал в последние два дня, это (участие в Играх) 50/50».

Новак Джокович / Фото - Tennis World USA

Об отказе от Олимпиады заявил и Роджер Федерер, но в ситуации со швейцарцем все боле-менее понятно – у него в почти 40 лет действительно проблем со здоровьем хватает.

«По ходу травяного сезона, к сожалению, я испытывал проблемы с коленом и смирился с тем, что должен отказаться от участия в Олимпийских играх в Токио. Я невероятно разочарован, представление Швейцарии на играх всегда было для меня честью и важной частью карьеры. Я уже начал реабилитацию и надеюсь вернуться в тур уже этим летом, просто чуть позже. Желаю команде Швейцарии удачи, буду усердно болеть за неё на расстоянии».

В целом, картина выглядит достаточно грустно. Из первой десятки (по состоянию на 14 июня, когда и формировался список квалифицировавшихся на Игры – прим.) в Токио точно не поедут четверо: Надаль, Тим, Федерер и Баутиста Агут. Если брать топ-20, то потери выглядят еще существеннее.

Красным и зеленым (не сыграл минимальное количество матчей в Кубке Дэвиса - прим.) выделены те, кто уже точно не сыграет в Токио. Список пока не окончательный

У женщин, если брать топ-20, то потерь меньше (пока что), но из первой десятки по разным причинам на Играх не выступят Симона Халеп, София Кенин, Бьянка Андрееску и Серена Уильямс.

Кстати, Серена конкретно тоже ни на что не сослалась при отказе. Видимо, поездка в нынче опасную Японию тоже выглядит для нее не слишком перспективным вариантом.

«Меня нет в списке участников. А если есть, то и не должно быть», – ответила на вопрос об Олимпиаду Серена по ходу Wimbledon.

В общем, в этом году Олимпийский теннисный турнир скатится в еще более скучное зрелище, чем в Рио в 2016-м. Текущий список отказов далеко не окончательный – в ближайшие дни они еще будут. Самое обидное то, что на протяжении всего турнира не будет покидать ощущение, что он просто рядовой и проходимый – на соревнованиях «Большого шлема» такого нет никогда. И это повод задуматься для МОК над тем, как сделать его более привлекательным.