Носкова – чемпионка юниорского Roland Garros

В финале чешка разобралась с Эрикой Андреевой

Линда Носкова / фото - Getty Images

16-летняя Линда Носкова стала новой чемпионкой юниорского Roland Garros. В финале чешка в двух сетах обыграла россиянку Эрику Андрееву. Матч завершился со счетом 7:6 (7:3), 6:3.

За 1 час 40 минут дуэли Андреева выполнила два эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта, а Носкова один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и сделала четыре брейка.

Напомним, в финале взрослого Roland Garros Барбора Крейчикова сыграет против Анастасии Павлюченковой.