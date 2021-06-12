Крейчикова: «Будет весело сыграть в двух финалах на Roland Garros»
Носкова – чемпионка юниорского Roland Garros
В финале чешка разобралась с Эрикой Андреевой
16:32
Линда Носкова / фото - Getty Images
16-летняя Линда Носкова стала новой чемпионкой юниорского Roland Garros. В финале чешка в двух сетах обыграла россиянку Эрику Андрееву. Матч завершился со счетом 7:6 (7:3), 6:3.
За 1 час 40 минут дуэли Андреева выполнила два эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта, а Носкова один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и сделала четыре брейка.
Напомним, в финале взрослого Roland Garros Барбора Крейчикова сыграет против Анастасии Павлюченковой.
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