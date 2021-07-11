Одинокий Новак готовится творить историю. В финале Wimbledon все будут болеть за Берретини, но шансов на титул у Джоковича больше

Маттео еще не встречался на этом турнире с сопоставимым по уровню соперником

Превью

Джокович в матче с Берреттини попытается выиграть свой 20-й Grand Slam / Фото - twitter.com/Wimbledon

В этом году вывеска финала Wimbledon в мужском одиночном разряде получилась не такой громкой, как в прошлый раз, когда за титул боролись Новак Джокович и Роджер Федерер, но повторилась наполовину – первая ракетка мира из Сербии снова сыграет в решающем матче.

Новак является пятикратным и одновременно действующим чемпионом Wimbledon, а его победная серия на кортах британского мэйджора насчитывает уже 20 матчей. Успех в финальном матче выведет его на первое место по количеству выигранных турниров «Большого шлема» за всю историю и позволит сравняться с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем (у испанца и швейцарца – уже по 20, у серба пока 19), а также вплотную его приблизит к завоеванию календарного «Большого шлема».

Championship Sunday has arrived.



It all comes down to this.#Wimbledon pic.twitter.com/6lOFdmBXjg — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2021

Несмотря на то, что путь Джоковича к финалу трудно назвать сложным – он проиграл только первый для себя сет на всем турнире британцу Джеку Дрэйперу, а затем всех убрал в трех – нужно признать, что все же Новак испытал определенные трудности в полуфинале против Дениса Шаповалова. В финале серба могла ждать встреча с Даниилом Медведевым, как на Australian Open, или Роджером Федерером, но на этот раз он сыграет против итальянца Маттео Берреттини – дебютанта финалов на Grand Slam.

Путь Джоковича к финалу:

Первый круг: Новак Джокович – Джек Дрэйпер - 4:6, 6:1, 6:2, 6:2

Второй круг: Новак Джокович – Кевин Андерсон - 6:3, 6:3, 6:3

Третий круг: Новак Джокович – Денис Кудла - 6:4, 6:3, 7:6(7)

Четвертый круг: Новак Джокович – Кристиан Гарин - 6:2, 6:4, 6:2

Четвертьфинал: Новак Джокович – Мартон Фучович - 6:3, 6:4, 6:4

Полуфинал: Новак Джокович – Денис Шаповалов - 7:6(3), 7:5, 7:5

«Это финал – сказал Джокович перед матчем. – И он останется за кем-то. Этот парень в этом году показал отличную форму на травяных кортах, выиграв Queen’s Club. Он горяч. Это будет великая битва».

Действительно, Берреттини был одним из теневых фаворитов этого Wimbledon. В этом году он выиграл на траве все 11 матчей, а также завоевал упомянутый Новаком титул на турнире в лондонском Queen’s Club. На кортах Wimbledon за весь турнир Берреттини проиграл только три сета, обыграв таких сложных соперников как Феликс Оже-Альяссим и Хуберт Хуркач.

По словам Джоковича, Берреттини – один из лучших игроков в Туре за последние 12 месяцев, намекая на его выступления и на грунте, на котором несколько месяцев назад итальянец играл в финале мадридского Masters.

«Если у него идет подача, как на протяжении всего турнира, то взять ее очень трудно», – все конкретнее говорит Новак.

Новак знает, что говорит, и его слова – не простая дань уважения сопернику. Мало того, что Берреттини проводит идеальный отрезок на траве, так он еще и прибавляет от матча к матчу, а полуфинал против Хуберта Хуркача стал для него практически идеалом с точки зрения статистики: 60 виннерсов при всего лишь 18-ти невынужденных ошибках, 22 эйса и ни одного проигранного гейма на своей подаче.

Итальянец очень прибавил в ударе с бекхэнда, который еще недавно был его слабой стороной. При этом Маттео хорошо внедряет в свою игру короткие и резанные удары, показывая отличную работу ног и подход к мячу. Но самое главное – это хладнокровие, с которым играет Берреттини. Даже в матчах, в которых у него на каком-то отрезке не все получалось (как против Оже-Альяссима), он ни разу не показал своей нервозности.

Путь Берреттини к финалу:

Первый круг: Маттео Берреттини – Гвидо Пелья - 6:4, 3:6, 6:4, 6:0

Второй круг: Маттео Берреттини – Ботик Ван де Зандшульп - 6:3, 6:4, 7:6(4)

Третий круг: Маттео Берреттини – Альяж Бедене - 6:4, 6:4, 6:4

Четвертый круг: Маттео Берреттини – Илья Ивашка - 6:4, 6:3, 6:1

Четвертьфинал: Маттео Берреттини – Феликс Оже - 6:3, 5:7, 7:5, 6:3

Полуфинал: Маттео Берреттини – Хуберт Гуркач - 6:3, 6:0, 6:7(3), 6:4

Единственное, что вызывает опасения перед финалом, это то, что Берреттини на своем пути к решающему матчу не победил ни одного игрока из топ-10 мирового рейтинга. Хуркач, занимающий 14-е место, был его самым рейтинговым соперником. А это означает, что Маттео здесь еще не играл против теннисиста, хоть сколько-то близким по уровню с Джоковичем – и по опыту, и по достижениям, и по мастерству. В контексте восхищений подачей Берреттини, не будем забывать, что Новак, пожалуй, лучший игрок на приеме в Туре. И это тоже будет первое по-настоящему серьезное испытание для итальянца.

«Я верю в свой прием, – сказал Новак перед матчем. – Он очень сильно мне помогал на протяжении всей моей карьеры. Надеюсь, я смогу принять много его подач и буду ждать своих шансов».

Для серба этот финал – очередная возможность показать, что он по-прежнему стоит выше и способен справлять с любым игроком из поколения Next Gen. В Мельбурне он уже обыграл Медведева, в Париже – Стефаноса Циципаса, теперь очередь Берретини, которого на Roland Garros, кстати, он тоже победил, только в четвертьфинале.

По предварительным расчетам, у Маттео в этом матче должно быть больше козырей, чем у предыдущих соперников Джоковича по финалах Grand Slam в этом году. Его подача способна на протяжении всего матча сдерживать Джоковича на траве, сам он достаточно хорошо передвигается по корту и обладает большим арсеналом ударов, а болельщики на трибунах Центрального корта Уимблдонского турнира будут на его стороне. Джоковичу нужно будет справиться с давлением зрителей, а также с тем, что будет ему мешать изнутри – мысли о 20-м титуле на турнире «Большого шлема» и календарном «Шлеме».

Five things to watch on Day 13 (a thread) @DjokerNole could go level with Roger Federer and Rafael Nadal #Wimbledon | @HSBC_Sport pic.twitter.com/p1AutifNOt — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2021

Джокович будет одиноким в этом финале. Против него будут все – более молодой соперник, толпа болельщиков, давление исторического достижения. Именно поэтому у Новака будет больше всего шансов на победу. С такими проблемами и препятствиями он уже привык и любит справляться.