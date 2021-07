Одинокий Новак готовится творить историю. В финале Wimbledon все будут болеть за Берретини, но шансов на титул у Джоковича больше

Джокович в матче с Берреттини попытается выиграть свой 20-й Grand Slam / Фото - twitter.com/Wimbledon

В этом году вывеска финала Wimbledon в мужском одиночном разряде получилась не такой громкой, как в прошлый раз, когда за титул боролись Новак Джокович и Роджер Федерер, но повторилась наполовину – первая ракетка мира из Сербии снова сыграет в решающем матче.

Новак является пятикратным и одновременно действующим чемпионом Wimbledon, а его победная серия на кортах британского мэйджора насчитывает уже 20 матчей. Успех в финальном матче выведет его на первое место по количеству выигранных турниров «Большого шлема» за всю историю и позволит сравняться с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем (у испанца и швейцарца – уже по 20, у серба пока 19), а также вплотную его приблизит к завоеванию календарного «Большого шлема».

Championship Sunday has arrived.



It all comes down to this.#Wimbledon pic.twitter.com/6lOFdmBXjg