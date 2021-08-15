Опелка вышел в полуфинал турнира в Торонто
Опелка вышел в финал турнира в Торонто
Американец в трех сетах обыграл Циципаса
Райли Опелка / фото - Getty Images
Американский теннисист Райли Опелка в полуфинале турнира National Bank Open Presented by Rogers - ATP Tour Masters 1000 обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:7 (2:7), 7:6 (7:4), 6:4.
Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты. Опелка 17 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один из четырех брейк-пойнтов. Циципас подал 10 эйсов, семь раз ошибся на подаче и не использовал единственную возможность взять подачу соперника.
За титул турнира серии Masters в Торонто Опелка сыграет со второй ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.
В четвертьфинале Райли Опелка обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута.
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