Опелка вышел в финал турнира в Торонто

Американец в трех сетах обыграл Циципаса

Райли Опелка / фото - Getty Images

Американский теннисист Райли Опелка в полуфинале турнира National Bank Open Presented by Rogers - ATP Tour Masters 1000 обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:7 (2:7), 7:6 (7:4), 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты. Опелка 17 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один из четырех брейк-пойнтов. Циципас подал 10 эйсов, семь раз ошибся на подаче и не использовал единственную возможность взять подачу соперника.

За титул турнира серии Masters в Торонто Опелка сыграет со второй ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.

В четвертьфинале Райли Опелка обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута.