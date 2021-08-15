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Опелка вышел в финал турнира в Торонто

Американец в трех сетах обыграл Циципаса
Теннис ATP
08:15
Опелка вышел в финал турнира в Торонто
Райли Опелка / фото - Getty Images

Американский теннисист Райли Опелка в полуфинале турнира National Bank Open Presented by Rogers - ATP Tour Masters 1000 обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:7 (2:7), 7:6 (7:4), 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты. Опелка 17 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один из четырех брейк-пойнтов. Циципас подал 10 эйсов, семь раз ошибся на подаче и не использовал единственную возможность взять подачу соперника.

За титул турнира серии Masters в Торонто Опелка сыграет со второй ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.

В четвертьфинале Райли Опелка обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута.

Рене Тер Велде
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Стефанос Циципас Даниил Медведев

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