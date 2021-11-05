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Определены все полуфиналисты Кубка Билли Джин Кинг

Швейцария завоевала последнюю путевку в плей-офф
Теннис Кубок Билли Джин Кинг
08:13
Определены все полуфиналисты Кубка Билли Джин Кинг
Тайкманн и Бенчич / Фото: twitter.com/BJKCup

В Праге, Чехия, завершился групповой этап финала Кубка Билли Джин Кинг.

Первую полуфинальную пару сформировали сборные США и России, а за вторую путевку в финал турнира сыграют национальные команды Австралии и Швейцарии.

Швейцария: Белинда Бенчич, Жиль Тайкманн, Витория Голубич, Стефани Фогель.

Австралия: Айла Томлянович, Шторм Сандерс, Эллен Перес, Оливия Гадецки, Присцилла Хон, Дарья Гаврилова.

Полуфинальные встречи пройдут 5 ноября, а победитель турнира определится 6 ноября.

Отметим, что действующие чемпионы Франция дважды уступили в группе и завершили выступление на соревнованиях.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Белинда Бенчич Айла Томлянович Жиль Тайкманн

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