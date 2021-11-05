Россия и США сформировали первую полуфинальную пару Кубка Билли Джин Кинг
Определены все полуфиналисты Кубка Билли Джин Кинг
Швейцария завоевала последнюю путевку в плей-офф
08:13
Тайкманн и Бенчич / Фото: twitter.com/BJKCup
В Праге, Чехия, завершился групповой этап финала Кубка Билли Джин Кинг.
Первую полуфинальную пару сформировали сборные США и России, а за вторую путевку в финал турнира сыграют национальные команды Австралии и Швейцарии.
— Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 4, 2021
Who's your pick for this semi-finals showdown?#BJKCupFinals pic.twitter.com/ry8E2BXH15
Швейцария: Белинда Бенчич, Жиль Тайкманн, Витория Голубич, Стефани Фогель.
Австралия: Айла Томлянович, Шторм Сандерс, Эллен Перес, Оливия Гадецки, Присцилла Хон, Дарья Гаврилова.
Полуфинальные встречи пройдут 5 ноября, а победитель турнира определится 6 ноября.
Отметим, что действующие чемпионы Франция дважды уступили в группе и завершили выступление на соревнованиях.
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