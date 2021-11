Определены все полуфиналисты Кубка Билли Джин Кинг

Тайкманн и Бенчич / Фото: twitter.com/BJKCup

В Праге, Чехия, завершился групповой этап финала Кубка Билли Джин Кинг.



Первую полуфинальную пару сформировали сборные США и России, а за вторую путевку в финал турнира сыграют национальные команды Австралии и Швейцарии.









