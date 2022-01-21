Осака не подтвертит статус чемпионки Australian Open. Японка осталась за бортом турнира

«Я склонна к перфекционизму». Наоми Осака оценила свою победу во втором круге AO
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14-я ракетка мира на тай-брейке проиграла Анисимовой
13:00
Наоми Осака / Фото - Twitter14-я ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака, в третьем круге Australian Open неожиданно проиграла американке Аманде Анисимовой со счетом 6:4, 3:6, 6:7(5).
За 2 часа 18 минут матча Осака оформила пять эйсов и один брейк, трижды ошибившись при подаче. В свою очередь, 60-й номер рейтинга АТР 10 раз подала навылет и реализовала один брейк-пойнт, восемь раз допустив двойную ошибку.
Отметим, что это была первая официальная встреча теннисистов.
В 1/8 финале Australian Open Анисимова встретится с австралийкой Эшли Барти, которая переиграла итальянку Камилу Джорджи (6:2, 6:3).
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