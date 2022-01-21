Осака не подтвертит статус чемпионки Australian Open. Японка осталась за бортом турнира

14-я ракетка мира на тай-брейке проиграла Анисимовой

Наоми Осака / Фото - Twitter

14-я ракетка мира, японская теннисистка, в третьем круге Australian Open неожиданно проиграла американкесо счетом6:4, 3:6, 6:7(5).За 2 часа 18 минут матча Осака оформила пять эйсов и один брейк, трижды ошибившись при подаче. В свою очередь, 60-й номер рейтинга АТР 10 раз подала навылет и реализовала один брейк-пойнт, восемь раз допустив двойную ошибку.Отметим, что это была первая официальная встреча теннисистов.В 1/8 финале Australian Open Анисимова встретится с австралийкой, которая переиграла итальянку