Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Осака неожиданно проиграла в третьем круге олимпийского турнира в Токио

Японка зажгла на Играх-2020 только Олимпийский огонь
Olympics Токио-2020
08:35
Осака неожиданно проиграла в третьем круге олимпийского турнира в Токио
Наоми Осака / фото - Getty Images

Вторая ракетка мира Наоми Осака покинула олимпийский турнир в Токио, остановившись в шаге от четвертьфинала. Японка проиграла представительнице Чехии Маркете Вондроушовой 1:6, 4:6.

Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут. Наоми, которая зажгла олимпийский огонь на церемонии открытия, 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету у ее соперницы 3 эйса, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в полуфинал Вондроушова поспорит с победительницей поединка Паула Бадоса — Надия Подорошка.

Первая ракетка мира Эшли Барти также проиграла на старте на Игр.

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Наоми Осака Маркета Вондроушова

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Осака – о зажигании огня на Олимпиаде: «Это самое крупное достижение в моей жизни»
Осака – о зажигании огня на Олимпиаде: «Это самое крупное достижение в моей жизни»
Olympics Токио-2020
23 июля 22:30
Осака зажгла Олимпийский огонь и император Японии объявил ОИ-2020 открытыми
Осака зажгла Олимпийский огонь и император Японии объявил ОИ-2020 открытыми
Olympics Токио-2020
23 июля 18:00
Джокович: «На Осаке лежит груз ответственности, ведь Олимпиада пройдет в Японии»
Джокович: «На Осаке лежит груз ответственности, ведь Олимпиада пройдет в Японии»
Olympics Токио-2020
23 июля 10:12
Впервые появилась на публике. Осака получила приз лучшей спортсменке ESPY
Впервые появилась на публике. Осака получила приз лучшей спортсменке ESPY
Теннис WTA
11 июля 22:28
Осака: «Фелпс сказал, что своим бойкотом я спасаю жизни»
Осака: «Фелпс сказал, что своим бойкотом я спасаю жизни»
Теннис WTA
9 июля 16:21
Осака: «Все еще периодически борюсь с приступами тревоги»
Осака: «Все еще периодически борюсь с приступами тревоги»
Теннис WTA
6 июля 10:30

Новости: Теннис

Чемпионка Roland Garros Крейчикова покинула олимпийский турнир в Токио
Чемпионка Roland Garros Крейчикова покинула олимпийский турнир в Токио
Токио-2020
10:47
Осака неожиданно проиграла в третьем круге олимпийского турнира в Токио
Осака неожиданно проиграла в третьем круге олимпийского турнира в Токио
Токио-2020
08:35
Костюк восстановилась после травмы и вернулась к тренировкам на корте
Костюк восстановилась после травмы и вернулась к тренировкам на корте
WTA
26 июля 21:15
«Чемпионка и наша гордость». Свитолина поддержала саблистку Харлан
«Чемпионка и наша гордость». Свитолина поддержала саблистку Харлан
Токио-2020
26 июля 21:02
Сестры Киченок: «Будем выходить на четвертьфинальный матч Олимпиады с настроем на победу»
Сестры Киченок: «Будем выходить на четвертьфинальный матч Олимпиады с настроем на победу»
Токио-2020
26 июля 18:50
Свитолина: «Пытаюсь как можно скорее восстановиться к матчу против Саккари»
Свитолина: «Пытаюсь как можно скорее восстановиться к матчу против Саккари»
Токио-2020
26 июля 17:07
Цуренко на старте турнира в Белграде уступила норвежке из конца третьей сотни
Цуренко на старте турнира в Белграде уступила норвежке из конца третьей сотни
WTA
26 июля 16:37
Марченко поднялся на несколько строчек в рейтинге ATP, Крутых совершил невероятный скачок на 100 позиций
Марченко поднялся на несколько строчек в рейтинге ATP, Крутых совершил невероятный скачок на 100 позиций
ATP
26 июля 16:21
Свитолина не без проблем вышла в третий круг Токио-2020
Свитолина не без проблем вышла в третий круг Токио-2020
Токио-2020
26 июля 11:29
Все новости

Популярные новости

WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
22 июля 18:05
2
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 11:58
16
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Бокс Профессиональный бокс
23 июля 11:18
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Бокс Профессиональный бокс
21 июля 22:29
Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO
Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
24 июля 18:04
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
26 июля 21:28
Все новости