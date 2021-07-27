Осака неожиданно проиграла в третьем круге олимпийского турнира в Токио

Японка зажгла на Играх-2020 только Олимпийский огонь

Наоми Осака / фото - Getty Images

Вторая ракетка мира Наоми Осака покинула олимпийский турнир в Токио, остановившись в шаге от четвертьфинала. Японка проиграла представительнице Чехии Маркете Вондроушовой 1:6, 4:6.

Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут. Наоми, которая зажгла олимпийский огонь на церемонии открытия, 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету у ее соперницы 3 эйса, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в полуфинал Вондроушова поспорит с победительницей поединка Паула Бадоса — Надия Подорошка.

Первая ракетка мира Эшли Барти также проиграла на старте на Игр.