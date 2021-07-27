Осака – о зажигании огня на Олимпиаде: «Это самое крупное достижение в моей жизни»
Осака неожиданно проиграла в третьем круге олимпийского турнира в Токио
Японка зажгла на Играх-2020 только Олимпийский огонь
08:35
Наоми Осака / фото - Getty Images
Вторая ракетка мира Наоми Осака покинула олимпийский турнир в Токио, остановившись в шаге от четвертьфинала. Японка проиграла представительнице Чехии Маркете Вондроушовой 1:6, 4:6.
Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут. Наоми, которая зажгла олимпийский огонь на церемонии открытия, 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету у ее соперницы 3 эйса, 4 двойные ошибки и 5 брейков.
За выход в полуфинал Вондроушова поспорит с победительницей поединка Паула Бадоса — Надия Подорошка.
Первая ракетка мира Эшли Барти также проиграла на старте на Игр.
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