Осака вылетела из розыгрыша турнира в Цинциннати
Осака – о поражении от 76-й ракетки мира: «Этот матч меня многому научил»
Вторая ракетка рейтинга WTA уступила Тайкманн в трех сетах
Наоми Осака / Фото: twitter.com/CincyTennis
Вторая ракетка мира Наоми Осака прокомментировала поражение от Жиль Тайкманн (WTA, 76) в третьем круге турнира в Цинциннати, США, 6:3, 3:6, 3:6.
Слова японки приводит wtatennis.com:
Она сыграла очень хорошо. В первом сете я делала все, что должна была, но во втором и третьем играла, слишком оборонительно, как мне кажется.
Этот матч меня многому научил. И я всю игру полностью выкладывалась, так что могу спать спокойно.
Напомним, что в четвертьфинале тысячника швейцарка встретится с олимпийской чемпионкой.
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