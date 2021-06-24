Осака: «Олимпиада связана с большим давлением – на тебя сморит вся страна»

Наоми Осака / фото - Getty Images

Вторая ракетка мира Наоми Осака высказалась об участии в своих дебютных Олимпийских Играх. Турнир пройдет в Токио, Япония, и станет для тенниситки домашним. Она надеется завоевать золотые медали. В комментарии Business Insider Australia Осака рассказала, чего боится в Токио.

Нужно психологически подготовиться к этим масштабным событиям, и Олимпиада связана с большим давлением, потому что на тебя смотрит твоя страна.

Если честно, для меня будет иметь невероятное значение, если я завоюю золото в Японии. Думаю, понадобится время, чтобы полностью это осознать, но возможность выиграть домашнее золото, зная, что смотрит младшее поколение... Меня очень радует возможность вдохновить целое поколение и заставить гордиться целую страну».