Осака: «Олимпиада связана с большим давлением – на тебя сморит вся страна»
Вторая ракетка мира Наоми Осака высказалась об участии в своих дебютных Олимпийских Играх. Турнир пройдет в Токио, Япония, и станет для тенниситки домашним. Она надеется завоевать золотые медали. В комментарии Business Insider Australia Осака рассказала, чего боится в Токио.
«Я никогда раньше не участвовала в Олимпиаде, но как спортсменка я очень рада сыграть на самых престижных спортивных соревнованиях в мире. Как и большинство участников, я ждала этой возможности всю жизнь, а то, что Игры пройдут на моей родине, в Японии, не может не радовать.
Нужно психологически подготовиться к этим масштабным событиям, и Олимпиада связана с большим давлением, потому что на тебя смотрит твоя страна.
Если честно, для меня будет иметь невероятное значение, если я завоюю золото в Японии. Думаю, понадобится время, чтобы полностью это осознать, но возможность выиграть домашнее золото, зная, что смотрит младшее поколение... Меня очень радует возможность вдохновить целое поколение и заставить гордиться целую страну».
От участия на Wimbledon Осака отказалась.
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