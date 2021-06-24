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Осака: «Олимпиада связана с большим давлением – на тебя сморит вся страна»

Японка выступит на домашних Играх в Токио
Olympics Токио-2020
12:50
Осака: «Олимпиада связана с большим давлением – на тебя сморит вся страна»
Наоми Осака / фото - Getty Images

Вторая ракетка мира Наоми Осака высказалась об участии в своих дебютных Олимпийских Играх. Турнир пройдет в Токио, Япония, и станет для тенниситки домашним. Она надеется завоевать золотые медали. В комментарии Business Insider Australia Осака рассказала, чего боится в Токио.

«Я никогда раньше не участвовала в Олимпиаде, но как спортсменка я очень рада сыграть на самых престижных спортивных соревнованиях в мире. Как и большинство участников, я ждала этой возможности всю жизнь, а то, что Игры пройдут на моей родине, в Японии, не может не радовать.

Нужно психологически подготовиться к этим масштабным событиям, и Олимпиада связана с большим давлением, потому что на тебя смотрит твоя страна.

Если честно, для меня будет иметь невероятное значение, если я завоюю золото в Японии. Думаю, понадобится время, чтобы полностью это осознать, но возможность выиграть домашнее золото, зная, что смотрит младшее поколение... Меня очень радует возможность вдохновить целое поколение и заставить гордиться целую страну».

От участия на Wimbledon Осака отказалась.

 

Антон Кривенко
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