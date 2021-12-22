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Отец Джоковича: «Если Новак пропустит AO, то ничего страшного. Мы дождемся RG, и он возьмет 21 Шлем»

Первая ракетка мира все еще не подтвердил свое участие на австралийском мэйджоре
Теннис Grand Slam
16:33
Отец Джоковича: «Если Новак пропустит AO, то ничего страшного. Мы дождемся RG, и он возьмет 21 Шлем»
Фото: Eurosport

Срджан Джокович, отец первой ракетки мира Новака Джоковича, не переживает по поводу того, что его сын может пропустить первый Большой шлем в 2022 году – Australian Open. Слова Срджана Джоковича приводит Inside Tennis:

«Если Новак пропустит Australian Open, ничего страшного не случится. Просто дождемся Roland Garros – тогда он возьмет 21-й титул. До завершения карьеры Новак точно выиграет еще несколько трофеев. Я бы сказал, что еще где-то четыре или пять.

Кто-то в этом сомневается? Не нужно быть экспертом, чтобы считать моего сына фаворитом».


По состоянию на конец 2021 года Джокович имеет 20 побед на турнирах серии Большого шлема. Такое же количество у Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

Напомним, Джокович рискует пропустить Australian Open из-за своей позиции по вакцинации от Covid-19.

За карьеру Джокович девять раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии.

Сергей Остапенко
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