Оже-Алльясим выиграл первый титул в карьере, обыграв в финале Циципаса

Фото: Getty Images

Канадский теннисист Феликс Оже-Алльясим стал чемпионом турнира серии ATP 500 в Роттердаме, обыграв в финале соревнований четвертую ракетку мира Стефаноса Циципаса – 6:4, 6:2.

Матч продолжался 1 час и 19 минут. За это время Оже-Алльясим сделал 7 эйсов, ни разу не ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 3 брейк-поинта. В свою очередь Циципас сделал 1 эйс, 4 раза ошибся при вводе мяча в игру, а также не выиграл ни одного гейма на приеме.

A moment to remember



The moment @felixtennis defeated Tsitsipas to win the Rotterdam 2022 title!#abnamrowtt pic.twitter.com/XCbNlIhJil