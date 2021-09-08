Оже-Альяссим на отказе соперника вышел в полуфинал US Open

Алькарас снялся с поединка из-за травмы

Феликс Оже-Альяссим / фото - usopen.org

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел полуфинал US Open. Его соперник Карлос Алькарас из Испании снялся с поединка по ходу второй партии из-за травмы.

Таким образом, Феликс Оже-Альяссим – первый канадец, который выступит в полуфинале Открытого чемпионата США за всю историю турнира (с 1881 года) и самый молодой теннисист на этом этапе соревнований с 2009 года.

Карлос Алькарас и Феликс Оже-Альяссим провели самый молодой матч 5-го круга US Open за последние 37 лет.