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39 в сумме. Алькараз и Оже-Альяссим проведут самый молодой четвертьфинал в истории US Open

Общий возраст теннисистов меньше, чем у одного Федерера
Теннис Grand Slam
15:53
39 в сумме. Алькараз и Оже-Альяссим проведут самый молодой четвертьфинал в истории US Open
Алькарас / фото - Getty Images

В четвертьфинале US Open сыграют 18-летний испанец Карлос Алькарас и 21-летний Феликс Оже-Альяссим из Канады.

Этот станет самым молодым матчем 5-го круга Открытого чемпионата США за последние 37 лет. Суммарный возраст теннисистов – 39 лет. Отметим, что легендарному Роджеру Федереру в августе исполнилось 40 лет.

Если учитывать все турниры Большого шлема, то это будет самый молодой матч решающей стадии соревнований после 20-летнего Рафаэля Надаля и 19-летнего Новака Джоковича в четвертьфинале Roland Garros-2006.

18-летняя теннисистка из Канады Лейла Фернандес станет соперницей украинки Элины Свитолиной в четвертьфинале US Open.

 

 

Антон Кривенко
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Феликс Оже-Альяссим

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