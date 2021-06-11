Циципас вырвал в пятом сете победу у Зверева и стал первым финалистом Roland Garros

Грек вел 2:0 по сетам, но немцу едва не удалось совершить камбэк

Стефанос Циципас / Фото: twitter.com/atptour

Пятая ракетка мира Стефанос Циципас в пяти сетах добыл победу в полуфинальном матче Roland Garros над немцем Александром Зверевым (6-ой номер ATP) 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3.



За более чем три с половиной часа матча Циципас 8 раз подал навылет, совершил 3 «двойных» и реализовал 5 брейк-поинтов из 14. Зверев выполнил 11 эйсов, 7 раз ошибся на подаче и выиграл три гейма на подаче соперника. Это была восьмая встреча соперников на корте, счет 6:2 в пользу грека.

В финале Циципас сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия) – Рафаэль Надаль (Испания). Отметим, что это первый финал турниров Большого Шлема для Стефаноса.

Видео трансляция матча Джокович – Надаль.