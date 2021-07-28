Перед ОИ-2020 победа Свитолиной оценивался в «космический» коэффициент, а сейчас украинка – главный фаворит

Шестая ракетка мира уже вышла в полуфинал

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Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал олимпийского турнира Токио-2020.

Шестая ракетка мира является самой высокорейтинговой теннисисткой среди всех оставшихся в турнире участников, а также главным фаворитом на завоевание олимпийского золото.

При этом до старта Олимпиады вероятность победы Свитолиной оценивалась в коэффициент 19, но удачная игра украинки, а также вылет Эшли Барти и Наоми Осаки существенно подняли шансы Элины.

Напомним, в полуфинале соперницей Свитолиной станет финалистка Roland Garros.