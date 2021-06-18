Первая ракетка Канады отказался от выступления на Олимпиаде

Теннисист не хочет рисковать из-за коронавирусных ограничений

Денис Шаповалов / фото - Getty Images

22-летний теннисист Денис Шаповалов не выступит на Олимпийских Играх в Токио. 15-я ракетка мира и лучший теннисист Канады принял такое решение из-за строгих коронавирусных ограничений. Слова Шаповалова передает Opencourt.ca.

«Это однозначно был трудный выбор. Конечно, я всегда мечтал представлять свою страну на Олимпиаде. Думаю, что каждый спортсмен еще с детства об этом мечтает, особенно я. Я всегда хотел поехать и выступить. С ограничениями из-за коронавируса и всего, что сейчас происходит, мы с командой решили, что лучшим решением будет пропустить соревнования на этот раз. Но, безусловно, очень жаль это делать».

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