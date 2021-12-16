Плишкова раскрыла причины, по которым пропустит Australian Open

Чешская теннисистка получила травму на тренировке

Фото: Getty Images

Четвертая ракетка мира Каролина Плишкова рассказала, по какой причине вынуждена была сняться с Australian Open. Слова 29-летней чешки приводит пресс-служба турнира:

«К сожалению, вчера я повредила правую руку на тренировке и не смогу сыграть в Аделаиде, Сиднее и на Australian Open. Разочарована, что не смогу начать свой сезон в Австралии и буду очень скучать по моим австралийским болельщикам».

Лучший результат Плишковой на Australian Open – полуфинал в 2019 году.

Напомним, на австралийском мэйджоре смогут сыграть только вакцинированные игроки или те теннисисты, которые по медицинским причинам получат разрешение от австралийских властей.