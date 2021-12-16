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Плишкова раскрыла причины, по которым пропустит Australian Open

Чешская теннисистка получила травму на тренировке
Теннис Grand Slam
11:07
Плишкова раскрыла причины, по которым пропустит Australian Open
Фото: Getty Images

Четвертая ракетка мира Каролина Плишкова рассказала, по какой причине вынуждена была сняться с Australian Open. Слова 29-летней чешки приводит пресс-служба турнира:

«К сожалению, вчера я повредила правую руку на тренировке и не смогу сыграть в Аделаиде, Сиднее и на Australian Open. Разочарована, что не смогу начать свой сезон в Австралии и буду очень скучать по моим австралийским болельщикам».

Лучший результат Плишковой на Australian Open – полуфинал в 2019 году.

Напомним, на австралийском мэйджоре смогут сыграть только вакцинированные игроки или те теннисисты, которые по медицинским причинам получат разрешение от австралийских властей.



Сергей Остапенко
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