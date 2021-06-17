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Победили коронавирус? US Open пройдет без ограничения по количеству зрителей на трибунах

Любители тенниса смогут заполнить полностью заполнить стадионы
Теннис Grand Slam
16:12
Победили коронавирус? US Open пройдет без ограничения по количеству зрителей на трибунах
Фото: USTA

US Open планируется провести без ограничений по количеству зрителей на трибунах, сообщает Associated Press. USTA анонсировала, что билеты поступят в продажу в июле.

Губернатор штата Нью-Йорк на этой неделе заявил, что меры безопасности против распространения COVID-19 будут смягчены, так как 70% взрослого население получили по крайней мере одну дозу вакцины от коронавирусной инфекции.

Американский Шлем пройдет с 30 августа по 12 сентября.

Напомним, что на Wimbledon, который начнется в конце июня, трибуны могут заполняться на 50%, а на финальные матчи этот показатель вырастет до 100%.

Олег Шумейко-младший
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