Надаль не сыграет на Wimbledon и на Олимпиаде в Токио
Победили коронавирус? US Open пройдет без ограничения по количеству зрителей на трибунах
Любители тенниса смогут заполнить полностью заполнить стадионы
16:12
Фото: USTA
US Open планируется провести без ограничений по количеству зрителей на трибунах, сообщает Associated Press. USTA анонсировала, что билеты поступят в продажу в июле.
Губернатор штата Нью-Йорк на этой неделе заявил, что меры безопасности против распространения COVID-19 будут смягчены, так как 70% взрослого население получили по крайней мере одну дозу вакцины от коронавирусной инфекции.
Американский Шлем пройдет с 30 августа по 12 сентября.
Напомним, что на Wimbledon, который начнется в конце июня, трибуны могут заполняться на 50%, а на финальные матчи этот показатель вырастет до 100%.
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