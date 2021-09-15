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Тема дняТо, что Вернидуб умеет играть против «Шахтера», – миф. Вместе с «Зарей» он отбирал очки у «горняков» считанные разы

Получил по яйцам и еще был дисквалифицирован. Теннисиста вывели из себя, а затем выгнали с корта

История почти, как у Джоковича
Теннис ATP
14:53
Получил по яйцам и еще был дисквалифицирован. Теннисиста вывели из себя, а затем выгнали с корта Репортаж
Теннис Сандгрен / Фото - Sky Sports

Теннис – игра эмоциональная и напряженная, поэтому нужно быть очень стрессоустойчивым, чтобы добиться в ней успеха. Зачастую теннисисты сталкиваются с эмоциональным давлением, когда нужно преодолевать не только сопротивление соперника, но и бороться с самим собой. Психологи говорят, что негативные эмоции лучше не копить в себе, а выплескивать их наружу, но сделать это на корте, чтобы не задеть кого-то постороннего и не получить предупреждение, практически невозможно.

Но история американца Тенниса Сандгрена абсолютно уникальна. Двукратный четвертьфиналист Australian Open в качестве 103-й ракетки мира приехал на турнир категории ATP Challenger в Кэри и был посеян там под первым номером – по сути, именно он являлся главной звездой турнира.

В первом круге Сандгрен встречался с еще одним американцем Кристофером Юбэнксом, занимающим 199-е место в мировом рейтинге, и даже выиграл первый же гейм на подаче соперника, поведя с брейком 1:0. При счете 40:30 в следующем гейме на своей подаче Сандгрен проиграл очко, но особо не расстроился и готовился подавать дальше, повернувшись к болбою, чтобы взять мячи. Однако если первый из них он поймал, то второй прилетел прямо в интимное место.

Дальше камера переключается на Юбэнкса, но за кадром слышно, что мальчик извиняется перед теннисистом, а также звук от удара по мячу и падающая ракетка на корт. Когда в кадр возвращается Сандгрен, то видно, что он очень расстроен и все понимает – матч для него закончен. Спустя несколько секунд судья на вышке объявляет об этом решении – теннисист получил дисквалификацию за попадание мячом в линейного арбитра.

Сам Сандгрен после матча на своей странице в Twitter все подробно объяснил и признал свою вину.

«Значит, сегодня мне попал в яйца слишком мощный бросок болбоя, я отбил мяч в забор, и он отскочил в попу судье, который переходил на другую сторону. В результате – дисквалификация. А у вас как вечер проходит?

И поясню на всякий случай – я сам во всем виноват».

На самом деле, ситуация Сандгрена по своей сути не уникальная. Самый известный пример – дисквалификация Новака Джоковича с US Open-2020 за попадание мячом в шею судье на линии после того, как розыгрыш был уже завершен.

Но тогда серб был расстроен тем, что происходило в самой игре, а здесь Сандгрена вывело из себя эпизод, никак с матчем не связанный, но при этом он тоже демонстрирует уровень самообладания теннисиста.

Таким образом, «челленджер» в Кэри остался без первого сеянного, а сам Сандгрен, не исключено, что помимо дисквалификации получит еще и денежный штраф. Теннис – игра строго регламентированных правил, и попадание мячом в священного судью обязательно наказуемое, а причина, какой важной она бы не была – дело вторичное.

Александр Черненко
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Теннис Сандгрен

Комментарии 1

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15 сентября 2021г. 17:40
Бред,это просто игровой момент.Этим правила 100 летней давности пора менять...
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