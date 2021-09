Получил по яйцам и еще был дисквалифицирован. Теннисиста вывели из себя, а затем выгнали с корта

Теннис Сандгрен / Фото - Sky Sports

Теннис – игра эмоциональная и напряженная, поэтому нужно быть очень стрессоустойчивым, чтобы добиться в ней успеха. Зачастую теннисисты сталкиваются с эмоциональным давлением, когда нужно преодолевать не только сопротивление соперника, но и бороться с самим собой. Психологи говорят, что негативные эмоции лучше не копить в себе, а выплескивать их наружу, но сделать это на корте, чтобы не задеть кого-то постороннего и не получить предупреждение, практически невозможно.

Но история американца Тенниса Сандгрена абсолютно уникальна. Двукратный четвертьфиналист Australian Open в качестве 103-й ракетки мира приехал на турнир категории ATP Challenger в Кэри и был посеян там под первым номером – по сути, именно он являлся главной звездой турнира.

В первом круге Сандгрен встречался с еще одним американцем Кристофером Юбэнксом, занимающим 199-е место в мировом рейтинге, и даже выиграл первый же гейм на подаче соперника, поведя с брейком 1:0. При счете 40:30 в следующем гейме на своей подаче Сандгрен проиграл очко, но особо не расстроился и готовился подавать дальше, повернувшись к болбою, чтобы взять мячи. Однако если первый из них он поймал, то второй прилетел прямо в интимное место.

Дальше камера переключается на Юбэнкса, но за кадром слышно, что мальчик извиняется перед теннисистом, а также звук от удара по мячу и падающая ракетка на корт. Когда в кадр возвращается Сандгрен, то видно, что он очень расстроен и все понимает – матч для него закончен. Спустя несколько секунд судья на вышке объявляет об этом решении – теннисист получил дисквалификацию за попадание мячом в линейного арбитра.

Сам Сандгрен после матча на своей странице в Twitter все подробно объяснил и признал свою вину.

And just to be clear, this was all totally my fault