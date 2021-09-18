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Познер – о Серене: «Помню времена Штеффи Граф, и это было интереснее»

Известный журналист поделился мнением о женском Туре
Теннис WTA
18 сентября 18:50
Познер – о Серене: «Помню времена Штеффи Граф, и это было интереснее»
Фото: Познер Online

Известный журналист Владимир Познер в интервью Eurosport поделился мнением о женском Туре

Женский теннис абсолютно непредсказуем по сегодняшнего дню. Это нравится или пугает?

Мне нравится, потому что много лет, когда один и тот же человек – Серена, и Серена, и еще раз Серена... Я отдаю должное совершенно изумительной спортсменке, одна из величайших, если не величайшая теннисистка, но все же хочется видеть разных. Помню времена Штеффи Граф, и это было интереснее с моей точки зрения.

Напомним, Серена Уильямс близка к завершению карьеры.

Сергей Остапенко
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Теги

Штеффи Граф Серена Уильямс

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