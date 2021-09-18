Тренер Уильямс не сумел ответить на вопрос, продолжит ли Серена карьеру
Познер – о Серене: «Помню времена Штеффи Граф, и это было интереснее»
Известный журналист поделился мнением о женском Туре
Фото: Познер Online
Известный журналист Владимир Познер в интервью Eurosport поделился мнением о женском Туре
Женский теннис абсолютно непредсказуем по сегодняшнего дню. Это нравится или пугает?
Мне нравится, потому что много лет, когда один и тот же человек – Серена, и Серена, и еще раз Серена... Я отдаю должное совершенно изумительной спортсменке, одна из величайших, если не величайшая теннисистка, но все же хочется видеть разных. Помню времена Штеффи Граф, и это было интереснее с моей точки зрения.
Напомним, Серена Уильямс близка к завершению карьеры.
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