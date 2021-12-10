Джокович попал в заявку Australian Open, но все равно может пропустить турнир
Премьер-министр Австралии: «Новак Джокович подчинится тем правилам, которые существуют для всех»
Скотт Моррисон – о ситуации с вакцинацией игроков Australian Open
14:54
Скотт Моррисон / фото - The Canberra Times
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон высказался о ситуации с вакцинацией игроков Australian Open, а также о том, что Новак Джокович хочет избежать обязательной процедуры. Цитирует Моррисона портал Sky Sport.
«Эти решения принимают врачи и политики, а не организаторы турнира. Джокович будет следовать тем же правилам, что и остальные игроки. Нет никаких поблажек и послаблений за заслуги, правила едины для каждого».
Стали известны результаты жеребьевки ATP Cup-2022.
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