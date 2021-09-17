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Радукану – о призовых за US Open: «Отдам их родителям, они разберутся»

18-летняя британка заработала более 2 млн долларов
Теннис Grand Slam
11:37
Радукану – о призовых за US Open: «Отдам их родителям, они разберутся»
Фото: пресс-служба US Open

18-летняя чемпионка US Open Эмма Радукану рассказала, как планируется распорядиться призовыми за победу на турнире (2,1 млн долларов). Слова британской теннисистки приводит BBC:

«Я еще не решила. Отдам их родителям, они разберутся. Я пока ничего на эти деньги не покупала. Теннис очень дорогой вид спорта, учитывая все переезды и другие расходы. Пожалуй, деньги пойдут на это. Если честно, я о деньгах вообще не думаю. Знаю, что налогов и других расходов будет много».

Ранее о сенсационном успехе Радукану высказался Энди Маррей.

Сергей Остапенко
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Эмма Радукану

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