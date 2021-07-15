Ракетки Федерера с финала Wimbledon-2019 продали на аукционе больше, чем за 200 тысяч долларов

Средства направлены на развитие образования в Швейцарии и странах Южной Африки

Роджер Федерер / фото - Getty Images Благотворительный фонд Роджера Федерера принял участие в онлайн-аукционе, на котором было представлено более 300 лотов. Самым дорогим лотом стали ракетки спортсмена с Уимблдона-2019, где он дошёл до финала. Их продали за 162,500 фунтов (224 тысячи долларов). В результате продажей всех лотов удалось получить 2,099,760 фунтов, которые будут направлены на развитие образовательных инициатив в Швейцарии и странах Южной Африки. Недавно швейцарец принял окончательное решение об участии на Олимпиаде-2020.

Антон Кривенко