Возняцки – о вылете Дании с Евро: «Вы заставили всю страну гордиться»
Экс-первая ракетка мира Возняцки сыграет прощальный матч в Копенгагене
Ее соперницей станет титулованная немка
Каролин Возняцки / Фото - theguardianТриумфатор Australian Open-2018, датская теннисистка Каролин Возняцки в Instagram сообщила, что намерена завершить карьеру и провести прощальный матч в Копенгагене.
«Мы назначили дату моего последнего матча. Он пройдет в Копенгагене 9 февраля 2022 года. «Роял Арена». Я сыграю с Анжелик Кербер. В нашем последнем матче я проиграла, но сейчас хочу взять реванш. Надеюсь вас всех там увидеть».
Напомним, что во время своей спортивной карьеры Возняцки зарекомендовала себя как одна из самых сексуальных теннисисток. А летом этого года Каролин впервые стала мамой.
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